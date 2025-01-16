ارتفاع مبيعات سيارت رينو الفرنسية في عام 2024

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أعلنت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو، الخميس، نمو مبيعاتها خلال العام الماضي بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2.26 مليون سيارة بفضل طرح 10 طرز جديدة منها "رينو 5 E-Tech" الكهربائية.

وقالت الشركة في بيان إن مبيعات العلامة التجارية رينو زادت بنسبة 1.8 بالمئة خلال العام الماضي إلى 1.58 مليون سيارة، رغم وقف إنتاج بعض الطرز الأقدم.

وزادت مبيعات رينو في السوق الأوروبية بنسبة 3.5 بالمئة وفي البرازيل بنسبة 10.3 بالمئة وفي كوريا الجنوبية بنسبة 81 بالمئة سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى نمو مبيعات الشركة من سيارات ألباين الرياضية الفارهة بنسبة 5.9 بالمئة إلى 4585 سيارة، في حين زادت مبيعات سيارات داتشيا بنسبة 2.7 بالمئة إلى 676340 سيارة.

وزادت مبيعات رينو من السيارات الهجين خلال العام الماضي بسنبة 45 بالمئة سنويا.

وفي نهاية ديسمبر الماضي غطت طلبات الحجز المسبق لسيارات رينو في أوروبا مبيعاتها المقدرة لحوالي شهرين.