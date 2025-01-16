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الإمارات.. خطوات ريادية في الطاقة المتجددة عالميًا

16
JANUARY
2025
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أكدت الشركات العالمية المشاركة في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن الإمارات تقوم بدور ريادي في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، إذ تواصل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتواصل بمكانتها الاستراتيجية وتطور بنيتها التحتية، تحفيز الابتكار في هذا القطاع، ما يجعلها نموذجاً يحتذى به في تبني تقنيات الطاقة المتجددة وتوفير حلول مستدامة تناسب احتياجات المستقبل.
 
وقال أدلر، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لوكالة "سكاي باور غلوبال"، إن الامارات أصبحت نقطة انطلاق رئيسية لجهود شركته في توفير الطاقة المتجددة في الدول النامية، لاسيما في إفريقيا.
 
وأضاف، خلال مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن هذه المشاركة تعد العاشرة له في هذا الحدث، ما يعكس اهتمام شركته المستمر بتعزيز وجودها في الإمارات، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
 
وتابع قائلا: أن رؤية القيادة الإماراتية التي تتسم بالتخطيط الطويل الأمد في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة كانت العامل الرئيسي وراء قرار نقل المقر العالمي للشركة من كندا إلى دبي، موضحا أن الإمارات، تعد بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وتقنيات مبتكرة، منصة مثالية لإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة في دول إفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي والكونغو، مع التركيز على توفير الطاقة لعشرات الملايين وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال استخدام المواد الطبيعية.
 
 
وأشاد إينيكو دي إيرلا، نائب رئيس المبيعات في شركة "نومادسولار إنرجي" الإسبانية، بالدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في تعزيز استخدام الطاقة الشمسة عالمياً، ودعمها للجهود الإنسانية في توفير الطاقة النظيفة للمناطق المتضررة.
 
وأوضح أن الإمارات نموذج يحتذي به في مجال الاستدامة ومن خلال استثماراتها في الطاقة المتجددة والمبادرات الإنسانية التي دعم بها دول مثل سوريا، لبنان، السودان واليمن.
 
وأضاف أن الحلول اللامركزية لتوليد الطاقة، تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الطاقة بأسعار معقولة تلبي احتياجات الجميع، معرباً عن تفاؤله بأن تصبح الطاقة الشمسية أكثر توفراً وأقل تكلفة في المستقبل.
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