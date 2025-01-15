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"أمازون" تنوي استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في هذه الدولة

15
JANUARY
2025
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تعتزم مجموعة "أمازون" العملاقة للتجارة الإلكترونية استثمار أكثر من 5 مليارات دولار في بناء مركز للبيانات في المكسيك، بحسب ما أعلنت الشركة والحكومة المكسيكية الثلاثاء.
 
ويأتي استثمار "أمازون ويب سيرفيسيز" وهي الفرع المعني بالحوسبة السحابية في المجموعة الأميركية "ثمرة جهود تعكس التزامنا... تجاه المكسيك"، وفق ما صرّحت باولا بيليزيا مديرة قسم أميركا اللاتينية في الشركة خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم.
 
وشدّدت المسؤولة على أن "أمازون ويب سيرفيسيز" هي "المنصّة الأكبر والأكثر استخداما في العالم" ومن شأن الاستثمار في مركز البيانات الجديد هذا أن ينشئ "منطقة رقمية" توسّع انتشار المجموعة في أميركا اللاتينية.
 
ولـ"أمازون ويب سيرفيسيز" مركز للبيانات في ساو باولو في البرازيل.
 
ومن المرتقب إقامة المركز الجديد في ولاية كويريتارو في وسط المكسيك التي تضمّ مجمّعا صناعيا ولوجستيا كبيرا.
 
واعتبرت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم أن استثمار "AWS" يظهر أن "مستقبلا واعدا ينتظر البلد".
 
وتعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المتأتية من كندا والمكسيك اللتين يربطهما اتفاق تجارة حرّة مع الولايات المتحدة نوقشت تفاصيله خلال ولايته الأولى.
 
ومن شأن مركز البيانات الجديد لـ"أمازون" في المكسيك أن يوفّر حوالى 7 آلاف فرصة عمل لأصحاب الكفاءات العالية ويساهم بأكثر من 10 مليارات دولار في إجمالي الناتج المحلي في البلد خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفق ما كشف وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد.
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