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"تي موبايل" تعتزم شراء "فيستار ميديا" مقابل 600 مليون دولار

14
JANUARY
2025
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تعتزم شركة اتصالات الهاتف المحمول "تي موبايل" الفرع الأميركي لشركة الاتصالات الألمانية "دويتشه تيليكوم" الاستحواذ على شركة "فيستار ميديا" الموجود مقرها في نيويورك.
 
وقالت تي موبايل، الاثنين، إنها وافقت على شراء الشركة التي تقدم الحلول التكنولوجية لإعلانات الطرق الرقمية التي تصل إلى ملايين المستخدمين على مدار ساعات حياتهم اليومية.
 
وأضافت أنها ستستحوذ على كامل القدرات الرائدة لشركة فيستار في هذا المجال ،بما في ذلك حلولها التكنولوجية والسوقية الذكية لبيع وشراء وإدارة الحملات الإعلانية عبر شبكة تضم أكثر من 1.1 مليون شاشة رقمية تقدمها حوالي 370 مؤسسة إعلامية تعمل في مجال إعلانات الطرق وتخدم أكثر من 3000 معلن.
 
وأشارت الشركة إلى أنها ستدفع حوالي 600 مليون دولار، مع مراعاة أي تغييرات قد تحدث مع اتمام الصفقة.
 
ومن المتوقع اتمام الصفقة خلال الربع الأول من العام الحالي بعد استيفاء الشروط المعتادة، بما في ذلك الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة.
 
ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة بعد اتمامها إلى زيادة طفيفة في أرباح تي موبايل قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وسداد القروض المستحقة.
 
ومازالت تي موبايل تتوقع تحقيق عوائد تبلغ 14 مليار دولار كجزء من برنامج عوائدها للمساهمين خلال 2025.
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