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هبوط أغلب بورصات الخليج بعد بيانات الوظائف الأميركية

13
JANUARY
2025
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تراجعت أغلب البورصات في منطقة الخليج، الأحد، بعد بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أقوى من المتوقع، وهو ما عزز التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان يتوقعه كثير من المتعاملين.
 
تؤثر قرارات المركزي الأميركي بشكل كبير على السياسة النقدية في منطقة الخليج لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.
 
وأظهرت أرقام وزارة العمل الأميركية الصادرة يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي وفر 256 ألف وظيفة في ديسمبر، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 160 ألف وظيفة، بحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
 
ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني 1.1 بالمئة. ومن المقرر أن يعلن البنك نتائجه المالية لعام 2024 غدا الاثنين.
 
وصعد المؤشر السعودي 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم سابك للمغذيات الزراعية 3.2 بالمئة.
 
وخارج منطقة الخليج انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.6 بالمئة بعد تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.6 بالمئة.
 
وذكر بيان على الموقع الرسمي لبورصة مسقط للأوراق المالية أن البورصة في عطلة اليوم بمناسبة ذكرى تولي سلطان عُمان الحكم.
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