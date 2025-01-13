ألمانيا تعلن عن تقديم 50 مليون يورو إضافية لدعم سوريا

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الأحد، إنه بلادها ستقدم 50 مليون يورو إضافية دعما لسوريا من أجل توفير المواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية.

وأضافت بيربوك لصحفيين في الرياض لدى مشاركتها مع وزراء خارجية غربيين وعرب في مؤتمر إقليمي بشأن سوريا مع نظيرهم السوري أسعد الشيباني إن برلين اقترحت "نهجا ذكيا" للعقوبات حتى يتسنى للشعب السوري الشعور بانفراجة بعض الشيء.

وأضافت "يحتاج السوريون الآن إلى جني سريع للثمار من انتقال السلطة، ونواصل مساعدة أولئك الذين ليس لديهم شيء في سوريا، كما فعلنا طوال سنوات الحرب الأهلية، وسنقدم 50 مليون يورو أخرى للمواد الغذائية والملاجئ الطارئة والرعاية الطبية".

وأكدت الوزيرة أن العقوبات المفروضة على حلفاء بشار الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب الأهلية السورية يجب أن تظل قائمة.