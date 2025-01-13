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النفط يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر بسبب العقوبات على روسيا

13
JANUARY
2025
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سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، لتواصل ارتفاعها وسط توقعات بأن تؤثر العقوبات الكبيرة على إمدادات الخام الروسي إلى الصين والهند، أكبر وثالث أكبر مستوردين للخام في العالم.
 
تحديث الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.35 دولار أي 1.69 بالمئة إلى 81.11 دولار للبرميل بحلول الساعة 2339 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.44 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.
 
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.40 دولار، أي 1.83 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.32 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثامن من أكتوبر، بحسب بيانات "رويترز".
 
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين غازبروم نفت وسورجوت للنفط والغاز بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها ضد أوكرانيا.
 
وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.
 
وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال إن "الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص".
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