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إيرباص.. الإنتاج سيعود إلى مستويات ما قبل كورونا قريبا

10
JANUARY
2025
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تتوقع شركة إيرباص العودة إلى معدلات إنتاج الطائرات في مرحلة ما قبل وباء كورونا "في المستقبل المنظور".
 
ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الشركة الأوروبية العملاقة إلى تعزيز تقدمها على منافستها الأميركية بوينغ، والاستفادة من تزايد الطلب على الطائرات.
 
وأعلنت إيرباص في ساعة متأخرة أمس الخميس أنها قامت بتسليم 766 طائرة خلال عام 2024. ورغم أن هذه العدد يقل بفارق طفيف عن عدد الطائرات التي كانت إيرباص تستهدف تسليمها العام الماضي، فهو يقل بفارق كبير عن عدد الطائرات التي سلمتها الشركة عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا التي ألحقت أضرارا بالغة بصناعة الطائرات في العالم، وكان يبلغ 863 طائرة.
 
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز، عن كريستيان شيرر، الرئيس التنفيذي لقطاع الطائرات التجارية، لدى الشركة قوله: "مازالت سلاسل الإمداد تعاني من حلقات ضعيفة، ولكنني على ثقة من أننا في طريقنا للصعود".
 
 
وأضاف شيرر في مكالمة هاتفية مع صحفيين: "لقد تعاملنا مع مختلف قضايا سلاسل الإمداد الواحدة تلو الأخرى وقت حدوثها، وبدأت هذه الإجراءات تؤتي ثمارها".
 
وأقر شيرر بأن إيرباص مازال عليها أن تتعامل مع بعض المشكلات العالقة مثل نقص المكونات وتراجع العمالة. وكانت إيرباص تهدف إلى تسليم 800 طائرة في عام 2024.
 
ولم تحدد إيرباص عدد الطائرات التي تعتزم تصنيعها خلال عام 2025، ولكن تقديرات الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم تشير إلى أن الشركة سوف تقوم بتسليم 869 طائرة العام الجاري.
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