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النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

10
JANUARY
2025
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حققت أسعار النفط ارتفاعا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من ارتفاع الطلب على الوقود لأغراض التدفئة وسط طقس شديد البرودة في مناطق من الولايات المتحدة وأوروبا.
 
تحرك الأسواق
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.
 
وفي غضون ثلاثة أسابيع حتى 10 يناير، ارتفع خام برنت 5.9 بالمئة في حين قفز خام غرب تكساس الوسيط 6.9 بالمئة، وفقا لبيانات وكالة رويترز.
 
وعزا محللون في جيه.بي مورغان الارتفاعات إلى تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب تشديد العقوبات، وسط انخفاض في مخزونات النفط ودرجات الحرارة المتجمدة في العديد من مناطق الولايات المتحدة وأوروبا والتفاؤل إزاء إجراءات التحفيز الصينية.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن تشهد الأجزاء الوسطى والشرقية من البلاد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت العديد من المناطق في أوروبا لموجة برد شديدة ومن المرجح أن تظل درجات الحرارة أقل من مستوياتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. وتوقع محللو جيه.بي مورغان أن تعزز هذه العوامل الطلب.
 
 
وقال جيه.بي مورغان في مذكرة الجمعة "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا في الربع الأول من عام 2025، بدعم في المقام الأول من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".
 
تأتي زيادة أسعار النفط رغم ارتفاع الدولار للأسبوع السادس على التوالي. وعادة ما يلقي ارتفاع الدولار بظلاله على الأسعار ويجعل شراء النفط الخام أكثر تكلفة خارج الولايات المتحدة.
 
وقد تتضرر الإمدادات بشكل أكبر وسط توقعات بأن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قريبا في محاولة لتعزيز المجهود الحربي الخاص بأوكرانيا في مواجهة موسكو قبل أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير. وتمثل صناعة النفط الروسية هدفا رئيسيا للعقوبات حتى الآن.
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