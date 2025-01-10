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الدولار يستعد لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام

10
JANUARY
2025
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يتجه الدولار، الجمعة، لتمديد أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية له في أكثر من عام، بدعم من ارتفاع عوائد السندات وتوقعات ببيانات وظائف قوية جديدة في الولايات المتحدة.
 
وارتفع الدولار 0.5 بالمئة مقابل الين هذا الأسبوع إلى 158.03 ين وزاد بأكثر من واحد بالمئة أمام الجنيه الإسترليني المتعثر الذي انخفض إلى أدنى مستوى في 14 شهرا وسط قلق بشأن المالية البريطانية.
 
كما يتجه الدولار لتسجيل أسبوع مستقر بشكل عام مقابل اليورو الذي سجل 1.0926 دولار، وحقق مكاسب طفيفة على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.
 
ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، فيما تمثل أطول سلسلة مكاسب منذ سلسلة استمرت 11 أسبوعا في عام 2023، وذلك وسط علامات على أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يبدو قويا على النقيض من مستويات ضعف تشهدها أماكن أخرى.
 
 
واستقر المؤشر في التداولات الصباحية في آسيا  الجمعة لكنه ارتفع على مدار الأسبوع 0.25 بالمئة إلى 109.18.
 
 
وتراجع الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات قليلا إلى 1.2295 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في 14 شهرا عند 1.2239 دولار في وقت سابق من الأسبوع.
 
ويحوم الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوياتهما في عدة سنوات، ووصل الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6190 دولار مقتربا من مستوى 0.6170 دولار المنخفض الذي سجله في 2022.
 
كما يختبر الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى له منذ عام 2022 عند 0.5512 دولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.5594 دولار.
 
ومن المتوقع أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إضافة 150 ألف وظيفة في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
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