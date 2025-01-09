مسؤول بالفيدرالي يدعم خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي

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أعرب كريستوفر وولر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (لمركزي الأميركي) عن اعتقاده بأن التضخم سيواصل تراجعه نحو المستوى المستهدف وهو 2 بالمئة لذلك فهو يؤيد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن وولر قوله في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس "كما هو الحال دائما، فإن مدي تخفيف السياسة النقدية سيعتمد على ما تقوله لنا البيانات بشأن التقدم نحو خفض التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، لكن وجهة نظري الأساسية أنه من المناسب خفض الفائدة عدة مرات خلال العام الحالي".

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة الأميركية ثلاث مرات متتالية بدأها بخفض كبير بلغ نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.

وتشير التوقعات المحدثة إلى أن متوسط توقعات أعضاء المجلس يشير إلى خفضين إضافيين للفائدة خلال 2025، لكن وجهات النظر تتفاوت بشدة بحسب ما أشار إليه وولر.

وقال وولر "إذا سارت الأمور كما وصفتها هنا سأدعم استمرار خفض الفائدة خلال 2025.. ستعتمد وتيرة هذه التخفيضات على مدى التقدم الذي نحققه على صعيد خفض التضخم في الوقت الذي نحافظ فيه على سوق العمل من الضعف".

وأشار وولر إلى عدة أسباب وراء ثقته في استمرار تراجع معدل التضخم نحو مستوى 2 بالمئة ومنها الاتجاه العام الهبوطي للتضخم على مدى الشهور الستة الأخيرة وبيانات مؤشر الأسعار لشهر نوفمبر والدور الذي تلعبه الأسعار كدور تقديري وليس مباشرا في حساب مقياس التضخم الأساسي.

وفي الشهر الماضي أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسية بواقع ربع نقطة مئوية، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الأسواق.

في الوقت نفسه، أشار المجلس إلى اعتزامه إبطاء وتيرة خفض الفائدة خلال العام المقبل مقارنة بالتقديرات السابقة بعد الخفض الثالث لها خلال العام الحالي.

ويتوقع أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس وتضم 19 عضوا خفض الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة خلال العام الحالي، في حين كانت التوقعات السابقة في سبتمبر الماضي تشير إلى خفض الفائدة 4 مرات.

وتشير التوقعات ربع السنوية الجديدة للمجلس إلى أن المستهلكين الأميركيين لن يتمتعوا بفوائد منخفضة على قروض التمويل العقاري وشراء السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من أشكال الاقتراض خلال العام المقبل.