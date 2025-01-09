قفزة لأسعار الذهب بعد بيانات توظيف أميركية أضعف من المتوقع

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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، إلى أعلى مستوياتها في نحو أربعة أسابيع بعد أن طمأنت بيانات توظيف أميركية أضعف من المتوقع بعض المستثمرين بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما يكون أقل حذرا إزاء خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تحركات الأسعار

صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2657.38 دولارا للأونصة بحلول الساعة 19:15 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2672.40 دولار.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع لدى "تي.دي سكيوريتيز" إن تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص "يساهم في تحرك الذهب، لأن بيانات التوظيف الضعيفة في نهاية المطاف تشير إلى أن الاقتصاد كان أضعف مما توقعه الكثيرون".

وأظهر تقرير بيانات التوظيف الصادرة عن مؤسسة "إيه.دي.بي" أن الاقتصاد الأميركي أضاف 122 ألف وظيفة في القطاع الخاص الشهر الماضي، مقارنة بتقديرات اقتصاديين أشارت إلى زيادة محتملة قدرها 140 ألف وظيفة.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة بلغت 201 ألف في الأسبوع السابق، أي أقل من التقديرات البالغة 218 ألفا.

وقال ميليك "العامل الأكبر سيكون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وتتوقع السوق تغيرا قدره 163 (ألفا)، وأي شيء أعلى بكثير من ذلك سيكون له تأثير سلبي على الذهب".

وتترقب السوق أيضا تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يوفر مزيدا من المؤشرات حول اتجاه السياسة النقدية الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.03 دولارا للأونصة والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 952.76 دولار في حين تراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 925.05 دولار.