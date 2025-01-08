مبيعات التجزئة الألمانية تهبط بشكل مفاجئ في نوفمبر

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أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن مبيعات التجزئة في ألمانيا انخفضت على نحو غير متوقع بنسبة 0.6 بالمئة في نوفمبر، مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من الآمال في ارتفاعها بسبب العروض الترويجية قبل أعياد الميلاد مثل بلاك فرايدي وسيابر مانداي.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 0.5 بالمئة.

وفقًا لتقدير سنوي قدمه مكتب الإحصاء، حقق قطاع التجزئة في ألمانيا مبيعات أكثر بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024 مقارنة بعام 2023.

وقال المكتب إن المبيعات في عام 2024 من المتوقع أن تكون أعلى بنسبة 2.6 بالمئة من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019.