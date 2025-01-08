"أدنوك للإمداد والخدمات" تستكمل الاستحواذ على 80% من نافيغ8

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استكملت "أدنوك للإمداد والخدمات" الأربعاء، الاستحواذ على 80 بالمئة من ملكية شركة "نافيغ 8 توبكو القابضة" "نافيغ8"، مقابل 3.8 مليار درهم "1.04 مليار دولار" مع التزام تعاقدي بشراء نسبة 20 بالمئة المتبقية في منتصف عام 2027، بحسب ما أعلنت الشركة في بيان.

وتعد "نافيغ8" شركة عالمية متخصصة في تشغيل تجمعات سفن الشحن والإدارة التجارية، وتملك أسطول ناقلات حديثة مكون من 32 ناقلة ولها حضور مهم في 15 مدينة عبر خمس قارات.

كما تمتلك مجموعة "نافيغ8" استثمارات في شركات لإدارة العمليات الفنية، وتزود خدمات الوقود في أكثر من ألف ميناء في مختلف أنحاء العالم والعديد من المؤسسات التي تعمل في القطاع البحري.

ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في إستراتيجية النمو النوعي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، ويعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة، كما يمثل خطوة جديدة في تنفيذ إستراتيجية الشركة للتوسع العالمي وخلق وإضافة قيمة جديدة لعملائها ومساهميها، وفتح فرص جديدة للنمو التجاري والتوسع في أسواق جديدة، ويستند هذا الاستحواذ إلى التكامل الناجح مع شركة "زاخر مارين إنترناشيونال" في عام 2022.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات"، إن استكمال هذا الاستحواذ يعد خطوةً مهمة في تسريع تنفيذ إستراتيجية الشركة للنمو التحويلي، مشيرا إلى أنه من خلال ضم أسطول شركة "نافيغ8" وحضور الشركة العالمي، يتيح هذا الاستحواذ تعزيز عروض خدمات الشركة وتحقيق قيمة كبيرة لعملائها ومساهميها، كما تتيح هذه الخطوة الإستراتيجية فرصاً جديدة لتعزيز نمو الشركة التجاري، والتوسع نحو أسواق جديدة، وترسيخ مكانة الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.

وسيتيح هذا الاستحواذ لـ"أدنوك للإمداد والخدمات" تعزيز عروض خدماتها لتشمل تجمعات السفن التجارية وتزويد السفن بالوقود، وتعزيز الانتشار التجاري والإدارة التقنية عالمياً، وتقديم الحلول القطاعية والرقمية الموجهة نحو الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

من جهته، قال نيكولاس بوش، الرئيس التنفيذي لشركة "نافيغ8"، إن الانضمام إلى أدنوك للإمداد والخدمات ومجموعة أدنوك، يسلط الضوء على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق "نافيغ8" على مدى العقدين الماضيَين، والذي مهد الطريق للمرحلة المقبلة.

واستحوذت "أدنوك للإمداد والخدمات" على 80 بالمئة من ملكية شركة "نافيغ8" مقابل 3.8 مليار درهم "1.04 مليار دولار" مع سريان نقل الملكية الاقتصادية اعتباراً من 1 يناير 2024.

كما تعاقدت الشركة على شراء نسبة 20 بالمئة المتبقية في منتصف عام 2027 مقابل مبلغ مؤجل يتراوح بين 1.2 إلى 1.7 مليار درهم "335 إلى 450 مليون دولار"، بناءً على تحقيق الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المؤقت، يُدفع في ذلك الوقت.

و من المتوقع أن تحقق الصفقة ربحاً إضافياً لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" بنسبة 20 بالمئة على الأقل للسهم الواحد في عام 2025 مقارنة بعام 2024.

وستحقق "أدنوك للإمداد والخدمات" قيمة كبيرة لا تقل عن 73.4 مليون درهم "20 مليون دولار" سنوياً من خلال أوجه تآزر وتكامل مقومات الشركة اعتباراً من عام 2026.