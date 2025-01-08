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الدولار القوي والسندات يحاصران الذهب

8
JANUARY
2025
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تحت ضغط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وصعود الدولار، منيت أسعار الذهب بخسائر في التعاملات المبكرة الأربعاء، يأتي هذا بعد أن أشارت بيانات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.
 
تحديث الأسعار
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2648.16 دولار للأونصة (الأوقية)، عند الساعة 0308 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2662.30 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
 
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي "ارتفع مؤشر الدولار على أمل اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سياسة نقدية أقل تقلبا هذا العام، لذا هناك بعض الضعف في أسعار الذهب بشكل عام".
 
وزاد الدولار وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت البيانات أمس الثلاثاء إلى قوة الاقتصاد الأميركي.
 
فقد زاد عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في نوفمبر إلى 8.098 مليون، متجاوزا التوقعات، وأعلى من أرقام أكتوبر التي بلغت 7.839 مليون.
 
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 30.11 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 946.11 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 923.87 دولار.
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