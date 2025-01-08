تراجع إمدادات أوبك وبيانات أميركية قوية تُنعش أسعار النفط

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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، حيث تشهد الأسواق تقلص في الإمدادات الروسية وأعضاء منظمة أوبك، في حين أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

تحرك الأسواق

صعد خام برنت 32 سنتا أو 0.42 بالمئة إلى 77.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتا أو 0.57 بالمئة إلى 74.67 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج أوبك النفطي انخفض في ديسمبر بعد زيادة لشهرين.

وفي روسيا، بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل من هدف موسكو، حسبما ذكرت بلومبرغ نيوز.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة أن فرص العمل في الولايات المتحدة ارتفعت في نوفمبر، فيما انخفض عدد حالات التسريح وكان العمال مترددين في الاستقالة. وترتفع أسعار النفط مع النمو الاقتصادي.

وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء "تظهر بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة لشهر نوفمبر، عند إقرانها بتقارير التوظيف الأخيرة، عودة سوق العمل إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".

وفي الولايات المتحدة أيضا، تراجعت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، وذلك بحسب بيانات معهد البترول الأميركي.

وفي المستقبل، يتوقع المحللون أن تنخفض أسعار النفط في المتوسط هذا العام مقارنة بعام 2024 بسبب زيادات الإنتاج من دول غير أعضاء في أوبك.