مصر تسجل أعلى قيمة للصادرات في تاريخها

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أعلنت الحكومة المصرية أن صادراتها سجلت 40 مليار دولار في العام 2024، وذلك لأول مرة في تاريخها.

وبهذا الصدد، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن "الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار".

وأضاف الوزير المصري، خلال لقاء موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، أن "توجهات الحكومة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030".

وسجلت صادرات مصر السلعية 35 مليار و631 مليون دولار في العام 2023.

يأتي ذلك عقب لقاء موسع مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، إذ أكد الخطيب أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وفقاً لبيان صحفي.

كما أشار إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030، وسيتم تجميع ودراسة كل الدراسات في الفترة المقبلة التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء.

ووجه مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي، وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين.