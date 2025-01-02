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مطار برلين يتوقع ارتفاع عدد المسافرين إلى 27 مليونا في 2025

2
JANUARY
2025
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توقع مطار العاصمة الألمانية برلين ارتفاع عدد الركاب في العام الجديد على نحو ملحوظ مقارنة بعام 2024.
 
وقالت رئيسة المطار أليتا فون ماسنباخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه من المتوقع أن يتراوح العدد بين 26 و27 مليونا، مشيرة إلى أن عدد ركاب المطار بلغ العام الماضي 25.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها حوالي 10 بالمئة مقارنة بعام 2023.
 
وقالت فون ماسنباخ إن تطور حركة الطيران يتأثر - من بين أمور أخرى - بالصراعات والأزمات الجيوسياسية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية.
 
وأضافت فون ماسنباخ: "لكن الضرائب والرسوم الحكومية المرتفعة في ألمانيا ستؤدي أيضا إلى فقدان التواصلية، وبالتالي نمو معتدل فقط في الحركة الجوية"، مشيرة في ذلك إلى شركة الطيران "ريان إير"، التي أعلنت بالفعل أنها ستخفض طاقتها في برلين بنسبة 20 بالمئة اعتبارا من صيف 2025 بسبب ارتفاع التكاليف.
 
ولم تتعاف الحركة الجوية في ألمانيا من أزمة كورونا إلا ببطء شديد مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى. ويلقي القطاع باللوم في المقام الأول على الرسوم والضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة على ذلك.
 
وأعربت رئيسة المطار عن رضاها عن نتائج العام الماضي، والتي رأت أنها تجاوزت التوقعات، وقالت: "وبهذا النمو نحن فوق المتوسط الألماني".
 
 
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