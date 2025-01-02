النفط يبدأ 2025 بارتفاع طفيف وسط تفاؤل بتعافي الصين

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا قليلا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

تحرك الأسواق

زادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 75.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0128 بتوقيت جرينتش وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا في الجلسة السابقة، بحسب بيانات رويترز.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.

وفي مسح رسمي صدر يوم الثلاثاء، نما نشاط التصنيع في الصين بالكاد في ديسمبر، رغم تعافى الخدمات والبناء. وتشير البيانات إلى أن التحفيز السياسي يتسرب إلى بعض القطاعات مع استعداد الصين لمخاطر تجارية جديدة بسبب الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.