living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صادرات التكنولوجيا الكورية تتجاوز 20 مليار دولار في نوفمبر

16
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بنحو 14.8 بالمئة في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتصل إلى 20.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى الـ20 مليار دولار، للشهر الرابع على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن بيانات جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
 
وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30 بالمئة من أغسطس إلى أكتوبر، وتراجعت إلى أقل من 20 بالمئة في الشهر الماضي.
 
وبلغت واردات منتجات هذا القطاع 12.44 مليار دولار الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 8.06 مليار دولار.
 
برلمان كوريا الجنوبية يصوت على عزل الرئيس
ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أول 11 شهرا من العام الجاري إلى 212.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 26.1 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
 
وبحسب السلعة، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 30.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.4 مليار دولار، مسجلة زيادة برقم من خانتين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بسبب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي.
 
وارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 52 بالمئة لتصل إلى 7.96 مليار دولار، بينما قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 98.6 بالمئة إلى 1.15 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 20.1 بالمئة إلى 1.67 مليار دولار، وتراجعت صادرات الهواتف المحمولة بمقدار 6.2 بالمئة إلى 1.45 مليار دولار، وهبطت صادرات معدات الاتصالات بنسبة 3.8 بالمئة إلى ملياري دولار.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   