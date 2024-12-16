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للمرة الأولى.. "بيتكوين" تتجاوز الـ106 آلاف دولار

16
DECEMBER
2024
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ارتفعت عملة البيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 106 آلاف دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الاثنين، مدعومة بتعليقات للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تشير إلى أنه يعتزم إنشاء احتياطي استراتيجي أميركي للبيتكوين على غرار احتياطات النفط الاستراتيجية.
 
بلغت عملة البيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، أعلى مستوى لها عند 106533 دولارا ووصلت في أحدث التداولات إلى105688 دولارا.
 
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي " نحن الآن في مرحلة الأرقام القياسية.. الرقم التالي الذي يبحث عنه السوق هو 11 ألف دولار. التراجع الذي كان ينتظره الكثير من الناس لم يحدث للتو".
 
 وصرح ترامب لشبكة (سي.إن.بي.سي) أواخر الأسبوع الماضي بالقول: "سنفعل شيئا رائعا من خلال استغلال العملات المشفرة".
 
وعندما سُئل عما إذا كان يعتزم بناء احتياطي للعملات المشفرة مثل احتياطيات النفط قال ترامب "نعم أعتقد ذلك".
 
وتدرس دول أخرى إنشاء احتياطيات استراتيجية من العملات المشفرة.
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