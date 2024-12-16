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تويوتا تستثمر 922 مليون دولار في أميركا لبناء منشأة جديدة

16
DECEMBER
2024
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تعتزم شركة "تويوتا موتور كورب" اليابانية لصناعة السيارات بناء منشأة طلاء جديدة  كجزء من استثمارات بقيمة 922 مليون دولار  في مجمع مصانعها بمدينة جورج تاون في ولاية كنتاكي الأميركية.
 
ويعد ذلك هو  ثاني إعلان عن استثمار كبير للشركة اليابانية في أكبر مصانعها على مستوى العالم.
 
وفي فبراير الماضي قالت الشركة إنها ستستثمر 1.3 مليار دولار في مجمع كنتاكي حتى تتمكن من إنتاج سيارة كهربائية كليا من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) للسوق الأميركية.
 
ولن يوفر أيا من المشروعين أي وظائف جديدة في المجمع الذي يضم حوالي 10 آلاف عامل.
 
ورغم ذلك فإن هذه الاستثمارات تؤكد التزام تويوتا باستقرار الوظائف في المجمع على المدى الطويل، بحسب تويوتا.
 
وأضافت أن المنشأة الجديد ستتيح لها إنتاج سياراتها بألوان أكثر.
 
من جابنه، قال كيري كريش رئيس "تويوتا كنتاكي" إن التزام تويوتا بأحدث تقنيات الطلاء يتجاوز الجماليات، مضيفا أنه يشمل إنها الكفاءة والاستدامة والجودة، وتقود القطاع في التصنيع المسؤول بيئيًا".
 
وقالت شركة صناعة السيارات إن المشروع سيزيد أيضًا من مرونة إنتاج المركبات في المستقبل ويعزز هدف تويوتا للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
 
وتتجاوز استثمارات تويوتا في الولاية الأميركية 11 مليار دولار منذ بدء العمل فيها عام 1986.
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