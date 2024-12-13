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ألمانيا.. 4 من كل 10 شركات تعتزم تخفيض عدد موظفيها

13
DECEMBER
2024
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كشفت نتائج استطلاع في ألمانيا أن العديد من الشركات في البلاد تعتزم تقليص الوظائف لديها في العام المقبل.
 
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد الاقتصاد الألماني "آي دبليو" المقرّب من أرباب العمل، تخطط أربع من كل عشر شركات في ألمانيا لتخفيض عدد موظفيها.
 
في المقابل، تعتزم 17 بالمئة فقط من الشركات تعيين موظفين جدد.
 
ويعد هذا الاستطلاع جزءًا من دراسة جرت في نوفمبر الماضي وشملت راء أكثر من 2000 شركة.
 
وفي تعليقه على هذه النتائج، قال ميشائيل جروملينج، مؤلف الدراسة وخبير الاقتصاد في المعهد: "لم تصل توقعات التوظيف إلى مثل هذا المستوى السيء منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009"، مشيرا إلى أن عام 2024 لم يكن عامًا جيدًا للاقتصاد الألماني، وقال إن هذا الأمر يتضح الآن أيضًا في سوق العمل.
 
ويشهد قطاع الصناعة على وجه الخصوص توقعات قاتمة، حيث لم تزد نسبة الشركات الصناعية العازمة على تعيين موظفين جدد عن 14 بالمئة فقط، وفي المقابل، تنوي 44 بالمئة من الشركات تقليص عدد الموظفين.
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