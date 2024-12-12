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حوافز مالية جديدة لدفع الألمان نحو شراء السيارات الكهربائية

12
DECEMBER
2024
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في خطوة جريئة لتعزيز التحول إلى السيارات الكهربائية، أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن حزمة تحفيزية جديدة تقدم 1000 يورو كرصيد شحن لكل سيارة كهربائية، بالإضافة إلى حوافز ضريبية.
 
تهدف هذه الحزمة إلى جعل السيارات الكهربائية أكثر جاذبية للمستهلكين الألمان وتسريع وتيرة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
 
وقال هابيك إن الحكومة تهدف إلى توفير هذه الاعتمادات لمحطات الشحن العامة "كحافز لشراء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة"، وفقا لوثيقة من وزارته نُشرت الخميس في صحف مجموعة فونكه الإعلامية.
 
كما تتضمن الخطة تقديم حوافز للشراء. حيث يقترح إدخال حافز ضريبي لمشتري السيارات الكهربائية من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، يسمح بخصم جزء معين من سعر الشراء من الضرائب، على غرار الامتيازات الضريبية المطبقة على تجديدات المباني الموفرة للطاقة.
 
وتدرس الوزارة أيضا نموذجا للتأجير لجعل السيارات الكهربائية متاحة للأفراد ذوي الدخل المحدود.بالإضافة إلى شراء السيارات الكهربائية الجديدة، تركز الوثيقة أيضا على سوق السيارات الكهربائية المستعملة.
 
وجاء في الوثيقة: "من أجل تعزيز سوق السيارات المستعملة، نريد دعم عمليات فحص البطاريات الاحترافية بمبلغ 100 يورو".
 
الجدير بالذكر أن مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا تعاني من الركود منذ فترة. وفي نهاية عام 2023، تم إيقاف المكافأة البيئية للسيارات الكهربائية مبكرًا بسبب أزمة الميزانية.
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