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رغم الصعوبات.. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع نموا في 2025

12
DECEMBER
2024
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توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الثلاثاء، أن تحقق صناعة النقل الجوي عائدات تزيد على تريليون دولار في عام 2025 وأنها ستسجل أعداد ركاب قياسية، على الرغم مما وصفه رئيس الاتحاد ويلي والش بالصعوبات "غير المقبولة" في الحصول على طائرات جديدة.
 
وعرقلت المشكلات التي واجهتها "بوينغ" و"إيرباص" نمو شركات الطيران في أنحاء العالم نتيجة تأخير تسليم الطائرات.
 
وتقول شركات الطيران إنها لن تتمكن من خفض كلفة الوقود في وقت تنقل فيه الركاب في ظل عدم وجود طائرات أحدث وأكثر كفاءة.
 
وقال والش، رئيس الاتحاد للصحفيين في جنيف: "لقد منحناهم الوقت. أعتقد أن صبرنا نفد. الوضع غير مقبول".
 
ورغم المشكلات، قال الاتحاد إنه يتوقع أن تحقق الصناعة ربحا صافيا يبلغ 36.6 مليار دولار في عام 2025، ارتفاعا من 31.5 مليار دولار في صافي الربح المتوقع للعام الحالي، مع وصول عدد المسافرين إلى 5.2 مليار مسافر.
 
ويأتي ذلك بعد أربع سنوات من انهيار الصناعة بخسارة 140 مليار دولار في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19، لكنها تعافت بفضل الطلب القوي على السفر.
 
ومن المتوقع أيضا أن تنخفض أسعار وقود الطائرات، مما يوفر بعض الدعم.
 
ولكن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تشكل مخاطر على القطاع، حسبما قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي.
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