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يلين: رسوم ترامب الجمركية ستزيد التكاليف على المستهلكين

11
DECEMBER
2024
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أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الثلاثاء، عن مخاوفها من أن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على الواردات قد تعرقل جهود السيطرة على التضخم وتزيد من الأعباء المالية على الأسر والشركات.
 
وقالت يلين في فعالية لصحيفة وول ستريت جورنال إنها تشعر بالقلق حيال الاستدامة المالية للولايات المتحدة، وأضافت أن الكونغرس سيتعين عليه البحث عن طرق لتمويل أي تمديد لتخفيضات الضرائب التي أقرها ترامب في 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في 2025.
 
وقالت يلين إن خطط ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية و10 بالمئة إلى 20 بالمئة على السلع من أماكن أخرى من شأنها أن "ترفع الأسعار بشكل كبير على المستهلكين الأميركيين وتخلق تكاليف إضافية على الشركات.
 
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين "لذلك سيكون لها تأثير سلبي على القدرة التنافسية لبعض قطاعات الاقتصاد الأميركي وقد ترفع التكاليف بشكل كبير على الأسر. لذا فإن هذه استراتيجية أخشى أن تعرقل التقدم الذي أحرزناه بشأن التضخم وأن يكون لها عواقب سلبية على النمو".
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