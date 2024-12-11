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كندا: فرض رسوم على منتجاتنا سيزيد التكاليف على الأميركيين

11
DECEMBER
2024
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قال رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الاثنين إن الأميركيين بدأوا يدركون أن الرسوم الجمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من تكلفة المعيشة، مشيرا إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.
 
وفي حديثه خلال حدث نظمته غرفة تجارة هاليفاكس، قال ترودو أيضا إن التعامل مع ترامب سيكون "أكثر تحديا" هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة، لأن فريق ترامب يأتي بمجموعة أكثر وضوحا من الأفكار لما يريدون القيام به فورا، مقارنة بعد فوزه في الانتخابات الأولى في عام 2016.
 
وكان الرئيس المنتخب قد هدد بفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين والمخدرات.
 
وقال ترودو: "ترامب تم انتخابه بناء على تعهد لتحسين حياة الأميركيين وجعلها أكثر قدرة على التحمل، وأعتقد أن الناس في جنوب الحدود بدأوا يدركون الحقيقة بأن التعريفات الجمركية على كل شيء من كندا ستجعل الحياة أكثر تكلفة".
 
وفي مطلع الشهر الجاري، سافر ترودو إلى فلوريدا، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وتناول العشاء مع ترامب في مقر إقامته في مار الاجو، بعد أيام من تعهد ترامب المنتمي للحزب الجمهوري بفرض رسوم جمركية على الواردات الكندية والمكسيكية بعد أن يؤدي اليمين رئيسا في يناير.
 
وعقب اللقاء قال ترامب إنه عقد اجتماعا "مثمرا للغاية" مع رئيس الوزراء الكندي.
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