تباطؤ التضخم السنوي في الصين إلى 0.2% خلال نوفمبر

A + A -

تباطأ معدل التضخم في الصين خلال نوفمبر الماضي إلى 0.2 بالمئة على أساس سنوي مقابل 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

معدل التضخم السنوي الذي جاء أقل من التوقعات بارتفاعه 0.5 بالمئة، يعطي إشارة إلى أن الجهود الحكومية لم تكن كافية لتعزيز الطلب في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وعلى أساس شهري سجل مؤشر أسعار المستهلكين -0.6 بالمئة في نوفمبر، بعد أن سجل -0.3 بالمئة في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات الصادرة، اليوم الاثنين، قبل أن يعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي اجتماعه التقليدي في ديسمبر بشأن الاقتصاد. وعادة ما يتبع هذا الاجتماع مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، المتوقع عقده هذا الأسبوع، والذي سيحدد الأهداف والخطط الاقتصادية لعام 2025، بحسب بلومبرغ.