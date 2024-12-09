الاقتصاد الأميركي يضيف 227 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر

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أضاف الاقتصاد الأميركي، وظائف جديدة في نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات، لكن البطالة ارتفعت أيضا خلال نفس الشهر.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية عن الوظائف غير الزراعية، الصادر اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في نوفمبر سجل 227 ألف وظيفة، مقابل توقعات بارتفاعها 220 ألف وظيفة، بحسب بلومبرغ.

كما تم تعديل الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أكتوبر الماضي إلى 36 ألف وظيفة، بدلا من 12 ألف وظيفة، وهو الشهر الذي تأثر بشدة جراء الإعصارين هيلين وميلتون وإضراب في شركة بوينغ.

وبالنسبة لمعدل البطالة فقد ارتفع إلى 4.2 بالمئة خلال نوفمبر، مقابل 4.1 بالمئة في الشهرين السابقين، وهو ما جاء مخالفا للتوقعات بأن يبقى دون تغيير.

وزاد متوسط الأجر بالساعة خلال نوفمبر 0.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنفس النسبة في أكتوبر.

كما ارتفعت الأجور 4.0 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر بعد صعودها بنفس النسبة في أكتوبر.