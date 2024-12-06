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شركة تابعة لإيلون ماسك تجمع 6 مليارات دولار من تمويل بالأسهم

6
DECEMBER
2024
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جمعت شركة XAI "إكس.أيه.أي" للذكاء الاصطناعي المملوكة لإيلون ماسك نحو 6 مليارات دولار من تمويل عن طريق إصدار أسهم، وذلك وسط منافسة مع شركات ذكاء اصطناعي أخرى.
 
ويأتي التمويل في وقت تسعى فيه الشركة الناشئة إلى تعزيز دورها في قطاع الذكاء الاصطناعي عبر زيادة قدرة حاسوبها العملاق في ممفيس بولاية تينيسي ليستوعب مليون وحدة معالجة على الأقل للرسوم التوضيحية.
 
وأسس ماسك إكس.إيه.آي العام الماضي، وقام الشهر الماضي بتوسيع دعوى قضائية أقامها ضد شركة أوبن.إيه.آي التي ابتكرت لمنصة تشات جي.بي.تي قائلا إنها سعت بشكل غير قانوني إلى احتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي وتهميش المنافسين.
 
وذكرت شبكة CNBC العالمية الشهر الماضي إن شركة إكس.إيه.أي تجمع ستة مليارات دولار، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمتها بعد جمع التمويل 50 مليار دولار.
 
وفي أكتوبر، أكملت أوبن.إيه.آي جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار، مما رفع قيمتها إلى 157 مليار دولار.
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