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النفط يرتفع وسط ترقب لاجتماع تحالف أوبك+

5
DECEMBER
2024
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الخميس، قبيل اجتماع لتحالف أوبك+ في وقت لاحق من اليوم وسط ترقب المستثمرين لقرارات الاجتماع والتوترات في الشرق الأوسط.
 
تحرك الأسواق
بحلول الساعة 0103 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.43 دولار للبرميل في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلة 68.70 دولار للبرميل، بحسب بيانات "رويترز".
 
وتراجع الخامان القياسيان بنحو اثنين بالمئة أمس الأربعاء.
 
كانت مصادر من أوبك+ قد قالت لرويترز إن من المرجح أن يمدد التحالف أحدث جولة من تخفيضات إنتاج النفط ثلاثة أشهر على الأقل بدءا من يناير، حينما يجتمع عبر الإنترنت في الساعة 1100 بتوقيت غرينتش الخميس لتقديم دعم إضافي لسوق النفط.
 
ويهدف أوبك+، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال 2025.
 
وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع الأساسية لدى راكوتن للأوراق المالية، "يراقب المشاركون في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان أوبك+ سيركز على دعم الأسواق من خلال تمديد تخفيضات الإنتاج، أو يختار الدفاع عن حصته في سوق النفط الخام العالمية من خلال تخفيف تلك التخفيضات".
 
وأضاف أن "قرار أوبك+ ربما يثير رد فعل قصير الأجل، لكن من المرجح أن ترتفع سوق النفط بحلول نهاية العام وسط توقعات بانتعاش الاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترامب والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط".
 
كما ساهم انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في بعض الدعم للأسعار.
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