تسريح العاملين في أميركا ينخفض بأكبر معدل في عام ونصف

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زادت فرص العمل في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر بينما انخفض تسريح العاملين بأكبر معدل في عام ونصف العام.

لكن المسح الذي أجرته وزارة العمل عن فرص العمل ومعدل دوران العمالة أظهر الثلاثاء تردد أصحاب العمل في توظيف المزيد من العاملين.

ويزيد انخفاض عمليات التسريح من العمل لمستوى قياسي من قوة سوق العمل ومتانة الاقتصاد الأوسع عن طريق زيادة الأجور مما يزيد من إنفاق المستهلكين.

وكان هناك 1.11 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في أكتوبر ارتفاعا من 1.08 في سبتمبر.

وقالت وزارة العمل الأميركية في مسحها الشهري إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، ارتفعت بنحو 372 ألف وظيفة إلى 7.744 مليون وظيفة بحلول اليوم الأخير من أكتوبر.

وتم تعديل بيانات سبتمبر بالخفض لتظهر 7.372 مليون فرصة عمل بدلا من 7.443 مليون كما ورد في القراءة السابقة.