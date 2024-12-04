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نشاط قطاع الخدمات في الصين ينمو لكن بوتيرة أبطأ في نوفمبر

4
DECEMBER
2024
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واصل نشاط قطاع الخدمات في الصين النمو خلال الشهر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر السابق، بحسب مسح جودو بنك لمديري مشتريات القطاع نشرت نتنائجه الأربعاء.
 
وأشار المسح إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال نوفمبر إلى 51.5 نقطة مقابل 52 نقطة خلال أكتوبر.
 
وقراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
 
جاء تراجع وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات متفقا مع تباطؤ نمو الأعمال الجديدة للقطاع، ففي حين دعمت التحسنات في الطلب الأساسي وأحوال السوق الأعمال الجديدة، تراجع معدل نموها مقارنة بأكتوبر. وزادت صادرات الخدمات بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الأعمال الجديدة ككل.
 
ورغم تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، استمر مستوى الأعمال القائمة في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي خلال نوفمبر. وأدى ذلك إلى زيادة في التوظيف في قطاع الخدمات الصيني، حيث تسعى الشركات لتوظيف عمالة جديدة حتى تواجه الزيادة في الطلبيات.
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