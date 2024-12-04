living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد مشاركة 100 ألف عامل.. إنهاء إضراب فولكس فاغن التحذيري

4
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أنهت نقابة "آي جي ميتال"، الثلاثاء، إضراباتها التحذيرية ضد شركة "فولكس فاغن" الألمانية للسيارات، بعد أن شارك ما يقرب من 100 ألف موظف في الإضرابات أمس واليوم.
 
وانتهت الإضرابات، التي استمرت لمدة ساعتين في كل وردية عمل، صباح اليوم بانتهاء الوردية الليلية.
 
ومنذ بداية الوردية الصباحية، عاد العمل إلى طبيعته في مصنع فولفسبورغ والمصانع الأخرى.
 
وإجمالاً، أحصت النقابة 98 ألفا و650 مشاركًا في الإضرابات التي تم تنظيمها في تسعة مصانع للشركة، من بينهم 47 ألف موظف في فولفسبورغ، و12 ألف و500 موظف في كاسل-باوناتال، و9 آلاف موظف في كل من تسفيكاو وهانوفر.
 
وفي ظل الخلاف حول خطط الشركة لخفض الأجور وإغلاق المصانع وشطب الوظائف، دعت النقابة إلى إضرابات تحذيرية في تسعة من إجمالي عشرة مواقع لفولكس فاغن في ألمانيا أمس الاثنين.
 
وقال كبير مفاوضي النقابة، تورستن جروجر: "كانت الإضرابات التحذيرية الأولى بمثابة إشارة حازمة للغاية من القوى العاملة ضد خطط مجلس إدارة شركة فولكس فاغن الفظة"، مضيفًا أن ما يقرب من 100 ألف موظف أوضحوا بصوت عالٍ أنهم سيقاتلون من أجل وظائفهم وعائلاتهم ومستقبلهم، وقال: "كان هذا هو التأثير الأول والقوي لشتاء الاحتجاجات!".
 
وبحسب النقابة، كانت المشاركة أعلى بكثير مما كانت عليه في الموجة الكبيرة الأخيرة من الإضرابات التحذيرية في "فولكس فاغن" في عام 2018.
 
ووفقًا للنقابة، شارك في ذلك الحين أكثر من 50 ألف موظف في فولفسبورغ، وهانوفر، وإمدن، وكاسل-باوناتال، وبراونشفايغ، وزالتسغيتر.
 
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الشركة والموظفين في فولفسبورغ يوم الاثنين المقبل لإجراء جولة مفاوضات جماعية جديدة.
 
وتتوقع رئيسة مجلس العمال في الشركة، دانيلا كافالو، بعد ذلك تحديد الموقف: إما أن يكون هناك تقارب أو المزيد من التصعيد.
 
وتدور جولة المفاوضات حول رواتب حوالي 120 ألف موظف في مصانع شركة فولكس فاغن، حيث يتم تطبيق تعريفة داخلية منفصلة.
 
بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 10 آلاف موظف في موقع الشركة بولاية سكسونيا، الذين تم الاتفاق على مساواة أجورهم مع تعريفة الأجور الداخلية للشركة في عام 2021.
 
وتطالب "فولكس فاغن" بتخفيض الأجور بنسبة 10 بالمئة بسبب الوضع الصعب الذي تمر به الشركة، وتخطط أيضًا لعمليات إغلاق مصانع وتسريح عمال لأسباب تشغيلية.
 
وتسعى النقابة للحيلولة دون تنفيذ هذه الخطط، وتدعو بدلاً من ذلك إلى توفير مستقبل لجميع المواقع دون إغلاق مصانع أو تسريح عمال.
 
تواجه "فولكس فاغن" تحديات كبيرة في السوق الأوروبية، لتأتي خطط الشركة التقشفية، في ظل تراجع الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة المنافسة، خاصة من الشركات الصينية، مما دفع الشركة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التشغيلية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   