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اليابان: تسارع انكماش نشاط التصنيع في نوفمبر

3
DECEMBER
2024
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تسارعت وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الماضي، وفقًا لبيانات "جيبون بنك" الصادرة اليوم الاثنين.
 
وذكر "جيبون بنك" أن مؤشر مديري مشتريات القطاع تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 49 نقطة، مقارنة بـ 49.2 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول.
 
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، بينما تشير قراءة أعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
 
ورغم أن التراجع كان طفيفًا، إلا أن المؤشر انخفض إلى أقل مستوياته منذ مارس/آذار الماضي، نتيجة لتراجع الطلبيات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الحالي. كما تراجعت الطلبيات في الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق بنسبة بسيطة.
 
وبحسب أعضاء لجنة المسح في "جيبون بنك"، فإن الطلب، سواء المحلي أو الخارجي، على قطاع التصنيع كان ضعيفًا.
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