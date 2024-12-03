صادرات كوريا الجنوبية من مستحضرات التجميل تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

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قالت وكالة سلامة الدواء في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين في تقييم لها إن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات التجميل وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 9.3 مليارات دولار في أول 10 أشهر من هذا العام.

تجاوزت الصادرات المجمعة لمنتجات التجميل للفترة من يناير إلى نوفمبر أعلى مستوى سنوي سابق سُجل في 2021، عند 9.2 مليارات دولار، وفقًا لوزارة سلامة الغذاء والدواء.

وتسجل صادرات البلاد من مستحضرات التجميل ارتفاعا مطردا من منذ عام 2014، وفق وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ونمت المبيعات الخارجية لمنتجات التجميل من 1.8مليار دولار في عام 2014 إلى 4.9 مليارات دولار في عام 2017، و7.6 مليارات دولار في عام 2020، و9.2 مليارات دولار في عام 2021، و8.5 مليارات دولار في عام 2023.