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عصابة "كومانشيروس" تجلب كوكايين بنصف مليار دولار لهذه الدولة!

3
DECEMBER
2024
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ضبطت الشرطة الأسترالية كمية قياسية من مخدر الكوكايين بلغت 2.3 طن، وألقت القبض على 13 شخصا في مداهمات بعد تعطل قارب المهربين المشتبه بهم قبالة سواحل ولاية كوينزلاند، حسبما أفادت السلطات اليوم الاثنين.
 
وتقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بحوالي 760 مليون دولار أسترالي (494 مليون دولار أميركي)، ما يعادل حوالي 11.7 مليون حصة بيع بالتجزئة إذا كانت قد وصلت إلى داخل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 28 مليون نسمة، وفقا لبيان الشرطة الاتحادية.
 
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وقال المحققون في بريسبان للصحفيين إن المخدرات تم جلبها من دولة في أميركا الجنوبية لم يحددوها، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
 
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وجاءت عمليات الاعتقال يومي السبت والأحد بعد تحقيق استمر شهرا بناء على معلومة استخباراتية تفيد بأن عصابة "كومانشيروس" لركوب الدراجات النارية تخطط لعملية تهريب تتضمن عدة أطنان ، وفقا لما قاله قائد الشرطة الاتحادية الأسترالية، ستيفن جاي.
 
وقال جاي إن المهربين قاموا بمحاولتين لجلب المخدرات إلى أستراليا عن طريق البحر من سفينة رئيسية تطفو على بعد مئات الكيلومترات قبالة الساحل.
 
وأوضح جاي بأن قارب المهربين الأول تعطل، ثم غرق القارب الثاني أمس الأول السبت، مما ترك المشتبه بهم عالقين في البحر لعدة ساعات حتى داهمت الشرطة قارب الصيد وصادرت المخدرات.
 
وأضاف جاي أن السفينة الرئيسية كانت في المياه الدولية ولم يتم احتجازها.
 
وقال جاي إن السلطات ضبطت أكثر من طن من مخدر الكوكايين من قبل، لكن الكمية التي ضبطت مطلع الأسبوع كانت الأكبر على الإطلاق في أستراليا.
 
ويواجه المقبوض عليهم اتهامات بالتآمر لجلب المخدرات إلى أستراليا عن طريق البحر، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محاكم مختلفة اليوم الاثنين. وتصل العقوبة القصوى لهذه التهمة إلى السجن مدى الحياة.
 
وقالت الشرطة إن بعضهم اعتقلوا على متن القارب بينما كان آخرون ينتظرون على الشاطئ لاستلام الكوكايين، وأضافت أن اثنين منهم كانا دون سن 18 عاما وجميعهم مواطنون أستراليون.
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