كوريا الجنوبية.. الشركات متشائمة من عودة ترامب

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خلص استطلاع صدر الأحد إلى أن أكثر من ثمان شركات من بين كل عشر شركات بكوريا الجنوبية ترى أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأميركا ستكون ذات تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه في استطلاع سنوي يضم 239 شركة بها ما لا يقل عن 30 موظفا، قال 82 بالمئة إن الاقتصاد الكوري سيتأثر سلبيا بالسياسة الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب المقبلة، حيث أن اقتصاد سول يعتمد على الصادرات، بحسب اتحاد الشركات الكوري.

وقال 7.5 بالمئة فقط إن الاقتصاد الكوري سيستفيد من إعادة انتخاب ترامب بفضل سياسته تجاه الصين، التي من المتوقع أن تهدف للحد من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووسط الشكوك التي تحيط بالاقتصاد، قالت 49.7 بالمئة من الشركات إنها تخطط للانتقال إلى وضع "شد الحزام" في العام المقبل، بينما تخطط 28 بالمئة و22.3 بالمئة للحفاظ على الوضع الراهن ولتوسيع أعمالها، على التوالي.

وقال اتحاد الشركات الكورية إن معدل الشركات التي تتجه إلى التقشف في الإدارة هو الأعلى منذ عام 2019.

وضمن تدابير للتقشف، كان خفض التكاليف هو الأكثر ذكرا بنسبة 66.7 بالمئة، ويليه الاستخدام الفعال للقوى العاملة بنسبة 52.6 بالمئة، وتخفيض الاستثمارات الجديدة بنسبة 25.6 بالمئة.

وتتوقع الشركات المحلية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة العام المقبل، وأن يبدأ في التعافي بعد عام 2026، وفقا لاتحاد الشركات الكورية.