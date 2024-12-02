living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الجنوبية.. الشركات متشائمة من عودة ترامب

2
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلص استطلاع صدر الأحد إلى أن أكثر من ثمان شركات من بين كل عشر شركات بكوريا الجنوبية ترى أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا لأميركا ستكون ذات تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
 
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أنه في استطلاع سنوي يضم 239 شركة بها ما لا يقل عن 30 موظفا، قال 82 بالمئة إن الاقتصاد الكوري سيتأثر سلبيا بالسياسة الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس ترامب المقبلة، حيث أن اقتصاد سول يعتمد على الصادرات، بحسب اتحاد الشركات الكوري.
 
وقال 7.5 بالمئة فقط إن الاقتصاد الكوري سيستفيد من إعادة انتخاب ترامب بفضل سياسته تجاه الصين، التي من المتوقع أن تهدف للحد من نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
 
ووسط الشكوك التي تحيط بالاقتصاد، قالت 49.7 بالمئة من الشركات إنها تخطط للانتقال إلى وضع "شد الحزام" في العام المقبل، بينما تخطط 28 بالمئة و22.3 بالمئة للحفاظ على الوضع الراهن ولتوسيع أعمالها، على التوالي.
  
وقال اتحاد الشركات الكورية إن معدل الشركات التي تتجه إلى التقشف في الإدارة هو الأعلى منذ عام 2019.
 
وضمن تدابير للتقشف، كان خفض التكاليف هو الأكثر ذكرا بنسبة 66.7 بالمئة، ويليه الاستخدام الفعال للقوى العاملة بنسبة 52.6 بالمئة، وتخفيض الاستثمارات الجديدة بنسبة 25.6 بالمئة.
 
وتتوقع الشركات المحلية أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة 1.9 بالمئة العام المقبل، وأن يبدأ في التعافي بعد عام 2026، وفقا لاتحاد الشركات الكورية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   