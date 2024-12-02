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قفزة في إنفاق الأميركيين عبر الإنترنت في "البلاك فرايداي"

2
DECEMBER
2024
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أظهر تحديث لبيانات (أدوبي أناليتيكس) أن المتسوقين الأميركيين استخدموا هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وغيرها في إجراء مشتريات عبر الإنترنت بلغت نحو 10.8 مليار دولار في الجمعة السوداء.
 
وتمثل الجمعة السوداء، وهي اليوم التالي لعطلة عيد الشكر، البداية الرسمية لموسم التسوق في العطلات لتجار البيع بالتجزئة. واحتدمت المنافسة بينهم للفوز بكل متسوق يسعى إلى الخصومات والأسعار المخفضة.
 
ويفضل المتسوقون عبر الإنترنت عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون دوت كوم ووول مارت. وتضخ سلسلة وول مارت، التي تدير 4700 متجر في الولايات المتحدة، استثمارات ضخمة في خدمة توصيل الطلبات من المتاجر إلى المنازل في موسم العطلات لتعزيز التجارة الإلكترونية.
 
وقالت أدوبي إن إنفاق الأميركيين عبر الإنترنت في الجمعة السوداء ارتفع 10.2 بالمئة. وتتتبع الشركة الأجهزة التي تستخدم برنامجها للمساعدة في تسهيل أكثر من تريليون زيارة إلى مواقع متاجر البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة.
 
وتابعت أن المتسوقين الأميركيين أنفقوا 9.8 مليار دولار عبر الإنترنت في الجمعة السوداء في 2023 و9.1 مليار في 2022.
 
وذكرت أدوبي اليوم أن أكثر البضائع مبيعا تضمنت مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة والشعر، بالإضافة إلى سماعات البلوتوث وآلات صنع القهوة.
 
وأضافت أن مبيعات الدمى عبر الإنترنت ارتفعت 622 بالمئة مقارنة بمتوسط المبيعات اليومية في أكتوبر، بينما قفزت مبيعات المجوهرات 561 بالمئة وزادت مبيعات الأجهزة الكهربائية 476 بالمئة مقارنة بأكتوبر.
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