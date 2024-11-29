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توقعات رفع الفائدة تدفع الين إلى أعلى مستوى في 6 أسابيع

29
NOVEMBER
2024
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قفز الين بنحو واحد في المئة إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 150 ينا للدولار اليوم الجمعة بعد أن دعمت معدلات تضخم جاءت أعلى من المتوقع في طوكيو الرهانات على رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.
 
وتراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية في تعاملات متواضعة بسبب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فيما بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له منذ 20 نوفمبر.
 
وعاد اليورو نحو أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله الأربعاء بعد تعافيه من انخفاض طفيف في الجلسة السابقة.
 
ورغم تراجع الدولار الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة قبل أسبوع، فإنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز اثنين بالمئة في نوفمبر، بعد صعوده بأكثر من ثلاثة بالمئة في الشهر السابق.
 
 
وجاء الأداء مدفوعا إلى حد كبير بفوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الخامس من نوفمبر. وعزز فوزه التوقعات بإنفاق مالي ضخم وزيادة التعريفات الجمركية وتشديد القيود على الحدود، وكلها أمور يرى خبراء الاقتصاد أنها تزيد من التضخم.
 
وبالنسبة لهذا الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار إلى الانخفاض 1.5 بالمئة. وحقق الين ارتفاعا ملحوظا ومن المتوقع أن يسجل مكاسب بنحو ثلاثة في المئة.
 
وانخفض الدولار 0.93 بالمئة إلى 150.09 ين بحلول الساعة 0129 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات رويترز.
 
وهبط مؤشر الدولار 0.18 بالمئة إلى 105.88.
 
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسية في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بواقع 2.2 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي مما قد يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. وجاء المعدل أعلى من متوسط توقعات السوق بزيادة عند 2.1 بالمئة كما جاء متسارعا عن زيادة بلغت 1.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
 
وصعد اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.0568 دولار، ليتجه مرة أخرى نحو المستوى المرتفع الذي سجله يوم الأربعاء عند 1.058775 دولار.
 
وزاد الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.27085 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.2712 دولار.
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