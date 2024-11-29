لاغارد تحذر من "تدابير انتقامية" ضد رسوم أميركا الجمركية

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حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من اتخاذ الدول الأوروبية لتدابير انتقامية، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة المحتملة، والتي قد يفرضها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وقالت لاغارد في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، الخميس: "يمكننا أن نعرض شراء بعض السلع من الولايات المتحدة، ونشير إلى استعدادنا للجلوس إلى طاولة المفاوضات لدراسة كيفية العمل معا"، بحسب نص المقابلة الذي نشره البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت لاغارد أن "استراتيجية دفتر الشيكات" تعد خيارا أفضل من تبني نهج انتقامي بحت.

وكررت لاغارد تحذيراتها بشأن العواقب المحتملة لنشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقالت لاغارد إنه من خلال تقديم عرض لشراء سلع من الولايات المتحدة، يمكن للأوروبيين إرسال إشارة باستعدادهم للتفاوض واستكشاف فرص التعاون.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن الحرب التجارية "لن تكون في مصلحة أي طرف، لا الولايات المتحدة ولا أوروبا، أو أي شخص آخر في هذا الشأن".

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد أعلن الثلاثاء عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من المكسيك وكندا فور توليه منصبه.

ومن المقرر أن يتولى ترامب مهام منصبه في 20 يناير المقبل.

وأعلن ترامب بشكل عام، خلال حملته الانتخابية، عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي للشركات الأميركية وبالتالي خلق فرص عمل.