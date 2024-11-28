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مايكروسوفت: لا نستخدم بيانات العملاء لتدريب الذكاء الاصطناعي

28
NOVEMBER
2024
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قالت شركة مايكروسوفت، الأربعاء، إنها تنفي مزاعم عن استخدامها بيانات العملاء في تطبيقات مايكروسوفت 365 التي تتضمن "وورد" و"إكسل" في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
 
وجاء الرد بعد أن أشار بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الشركة تطلب من المستخدمين عدم اختيار ميزة "التجارب المتصلة" التي زعموا أنها تستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
 
وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "هذه المزاعم غير صحيحة. لا تستخدم مايكروسوفت بيانات العملاء في تطبيقات مايكروسوفت 365 للأفراد والشركات لتدريب النماذج اللغوية الأساسية الكبيرة".
 
وأضاف المتحدث أن "التجارب المتصلة" تتيح ميزات مثل المشاركة في إنشاء النصوص والتخزين السحابي، وليست لها أي صلة بكيفية تدريب الشركة لنماذجها اللغوية الكبيرة.
 
وتشير أحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه لا يزال هناك قلق من استخدام البيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن.
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