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نائبة محافظ المركزي البريطاني تحذر من تباطؤ الاقتصاد

27
NOVEMBER
2024
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قالت نائبة محافظ البنك المركزي البريطاني كلير لومبارديللي إنه على البنك " توخي الحذر" تجاه التباطؤ الاقتصادي المحتمل.
 
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن لومبارديللي القول إن البيانات الاقتصادية الأخيرة في بريطانيا أظهرت دلالات محتملة على نمو أضعف، كما دعت لخفض" تدريجي" لمعدلات الفائدة.
 
وفي خطاب في قسم الأعمال بكلية كينغز، أشارت لومبارديللي إلى ضعف النمو في بعض الدول في أوروبا مثل ألمانيا.
 
وأضافت" لقد رأينا تباطؤا في دول أخرى بأوروبا، ونحن في حاجة لتوخي الحذر تجاهه، حيث أن هناك أمور متشابهة بين الاقتصادي البريطاني والاقتصاديات الأوروبية الأخرى".
 
كما أكدت أنه مازال هناك غموض بشأن التوقعات الاقتصادية قبل التصويت المقرر على معدلات الفائدة الشهر المقبل.
 
ويبلغ معدل الفائدة في بريطانيا حاليا 4.75 بالمئة، بعد خفضين من جانب لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة.
 
وكان البنك قد رفع معدل الفائدة خلال العامين الماضين بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 11.1 بالمئة. ولكنه بدأ في خفض معدل الفائدة مؤخرا بعدما تراجع معدل التضخم ليصل للهدف المحدد وهو 2 بالمئة.
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