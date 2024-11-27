ألمانيا تبيع أسلحة لإسرائيل بـ137 مليون دولار خلال 2024

A + A -

وافقت الحكومة الألمانية حتى الآن على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 137 مليون دولار، على الأقل خلال العام الجاري، بحسب معلومات أصدرتها وزارة الاقتصاد في برلين مؤخرا.

وقالت الوزارة في ردها على سؤال برلماني من نائب من حزب "بي إس دبليو" الشعبوي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن الحكومة الألمانية لم توافق على أي صادرات أسلحة حربية منذ بداية شهر مارس الماضي.

ووفقا لأحدث الأرقام، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 24.7 مليون دولار في الفترة من 18 أكتوبر إلى 19 نوفمبر.

ووفقا للوزارة، فإن "القيمة الكاملة من هذا المبلغ تمثلها معدات عسكرية أخرى".

وحتى 17 أكتوبر، سمحت الحكومة الألمانية بتسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 112.7 مليون دولار على الأقل، وفقا لإجابات سابقة على الأسئلة البرلمانية. وبذلك يصل المجموع منذ بداية العام إلى 137.5 مليون دولار.

كانت خر مرة أصدرت فيها الحكومة الألمانية تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في فبراير.

وكان تسليم الأسلحة إلى إسرائيل موضع خلاف في ألمانيا منذ أشهر.

ففي العام الماضي، وافقت الحكومة على تسليم أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 342 مليون دولار، بما في ذلك أسلحة حربية بقيمة 21 مليون دولار.