الدولار يسحق هذه العملات بعد تهديدات ترامب التجارية

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ارتفع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الآسيوية الثلاثاء، بعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إنه سيوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا.

وقفز الدولار بأكثر من اثنين بالمئة مقابل البيزو المكسيكي وواحدا بالمئة مقابل الدولار الكندي.

وتراجعت العملة الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية مع ترحيب سوق سندات الخزانة باختيار الرئيس المنتخب لسكوت بيسنت، وهو مدير صندوق تحوط، لتولي حقيبة الخزانة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 107.37. وتراجع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.043175 دولار، في حين انخفض الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2516 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وفيما يتعلق بالصين، اتهم ترامب بكين بعدم اتخاذ إجراءات قوية بما يكفي لوقف تدفقات المخدرات غير المشروعة إلى المكسيك وبالتالي عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، من خلال كبح تصدير المكونات التي تدخل في صناعة المخدرات.

وقال ترامب "حتى يوقفوا ذلك، سنفرض على الصين رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، فوق أي رسوم جمركية إضافية، وعلى جميع منتجاتها الكثيرة التي تأتي إلى الولايات المتحدة الأميركية".

ونفت الصين ذلك الاتهام من قبل.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.75 بالمئة إلى 0.64555 دولار، في حين لامس الدولار النيوزيلندي أدنى مستوى في عام وسجل في أحدث تعاملات 0.58075 دولار أمريكي.

وعلى صعيد العملات المشفرة، جرى تداول بتكوين عند 93577 دولارا، وهو ما يقل كثيرا عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 99830 دولارا والذي سجلته في مطلع الأسبوع.

وشهدت بتكوين عمليات جني أرباح قبل وصولها إلى حاجز 100 ألف دولار الرمزي، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 بالمئة منذ الانتخابات الأميركية التي أجريت في وقت سابق من الشهر وسط توقعات بأن ترامب سوف يخفف الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعملات المشفرة.