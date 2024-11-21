اليابان.. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

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قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، الخميس، إن الحكومة تدرس إنفاقا ماليا بقيمة 21.9 تريليون ين (141.25 مليار دولار) في إطار حزمة تحفيز جديدة ستجري الموافقة عليها في وقت لاحق الأسبوع الجاري.

وذكرت الهيئة دون أن تكشف عن مصادر أن الحجم الإجمالي للحزمة، التي تشمل تمويلا من القطاع الخاص، سيبلغ 39 تريليون ين، منها 13.9 تريليون من الحساب العام للحكومة.

وأزيحت العقبات عن طريق الحزمة أمس الأربعاء بعد اتفاق الائتلاف الحاكم مع حزب معارض رئيسي على مسودتها التي تهدف للمساعدة في تخفيف أثر ارتفاع الأسعار.