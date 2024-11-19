"سبيريت إيرلاينز" الأميركية تتقدم بطلب الحماية من الإفلاس

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تقدمت شركة "سبيريت إيرلاينز" الأميركية، والمتخصصة في رحلات الطيران منخفضة التكلفة، بطلب الحماية من الإفلاس إلى الهيئات المختصة، وذلك في ظل وجود مشكلات كبيرة تتعلق بالمنافسة، فضلا عن عملية الاندماج غير الموفقة مع شركة "جيت بلو إيروايز".

وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، فقد تقدمت الشركة بطلب الحماية من الإفلاس، وفقًا لوثيقة قضائية، وبموجب الفصل الحادي عشر من القانون في نيويورك، حيث أدرجت أصولًا والتزامات تتراوح بين مليار دولار وعشرة مليارات دولار.

وكانت شركة "سبيريت" قد قامت بمفاوضات مع دائنيها منذ أن منع قاضٍ فيدرالي عملية الاستحواذ التي بلغت قيمتها 3.8 مليار دولار من قبل شركة "بلو جيت"، وحكم بأن هذا الدمج من شأنه أن يضر بالمسافرين المهتمين بالتكلفة المناسبة، من خلال رفع أسعار تذاكر الطيران في جميع أنحاء الصناعة.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد طعنت في هذا الارتباط لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار.

كما انهارت محادثات منفصلة بين "سبيريت إيرلاينز" للاندماج مع شركة Frontier Group Holdings Inc، بحسب التقرير.

وتعرضت شركة الطيران لضغوط متزايدة من شركات الأخرى الأكبر حجمًا، والتي عرضت على المسافرين تذاكر أكثر بأسعار معقولة.

وأعلنت "سبيريت" إفلاسها بعد التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة هيكلة الديون على نطاق واسع مع غالبية حاملي السندات المخلصين والقابلة للتحويل، وفقًا لبلومبرغ.

وبموجب الخطة، سيتولى حاملو السندات الحاليون السيطرة على الشركة، التي سيتم شطبها من البورصة، بعد مبادلة 795 مليون دولار من الديون بالأسهم.

وسجلت الشركة خسائر سنوية منذ عام 2020، وانخفضت أسهمها بنسبة 93 بالمئة هذا العام حتى 15 نوفمبر.