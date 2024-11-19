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68.6 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال 9 أشهر

19
NOVEMBER
2024
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استقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023.
 
واستقبل مطار دبي الدولي نحو 23.7 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري.
 
كما شهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111.300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327.700 رحلة بزيادة 6.4 بالمئة على أساس سنوي.
 
ويتوقع مطار دبي أن يصل إجمالي حركة المسافرين السنوية لعام 2024 إلى 91.9 مليون مسافر، وهو أعلى رقم في تاريخ المطار الممتد على مدار 64 عاماً، وذلك وسط توقعات باستقبال 23.2 مليون مسافر في الربع الأخير من العام، وهي الفترة التي تشهد ذروة في حركة المرور المباشرة، مدفوعة بعودة المغتربين إلى ديارهم لقضاء موسم الأعياد، وقدوم الزوار للاستمتاع بالفعاليات الشتوية في الإمارات.
  
وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، إن المطار يشهد زيادة غير مسبوقة في عدد الرحلات المباشرة، مما يُمثل تحولاً هاماً في النمط الذي كان سائداً في حركة المسافرين والذي كان يعتمد سابقاً على رحلات الترانزيت، لافتا إلى أن هذا التحول يعكس تنامي مكانة دبي ليس فقط كوجهة سياحية رائدة، بل كمركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار، وهو ما يتجلى بوضوح في ازدهار سوق العقارات وتزايد جاذبية المدينة للكفاءات من جميع أنحاء العالم.
 
وفيما يتعلق بالوجهات، فقد حافظت الهند على صدارة الأسواق الرئيسية، بعدد مسافرين وصل إلى 8.9 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بـ 5.6 مليون ضيف مسجلة زيادة بنسبة 15.2 بالمئة، في حين استحوذت المملكة المتحدة على 4.6 مليون ضيف، بزيادة 4.7 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
 
ووصل عدد المسافرين من باكستان والولايات المتحدة إلى 3.4 مليون مسافر و2.6 مليون مسافر على التوالي، بينما وصل عدد المسافرين من ألمانيا إلى مليوني مسافر.
 
وعلى صعيد المدن، حافظت لندن على مكانتها كأبرز وجهة بـ 2.9 مليون مسافر، تلتها الرياض، التي شهدت نمواً قوياً بعدد 2.3 مليون مسافر، وبزيادة 25.8 بالمئة.
 
وخلال هذه الفترة، تعامل مطار دبي الدولي مع 60.1 مليون حقيبة بمعدل دقة يُعد الأفضل في قطاع الطيران بلغ 99.3 بالمئة.
 
وتم تسليم حوالي 92 بالمئة من حقائب المسافرين القادمين في غضون 45 دقيقة من وصول الطائرة إلى المدرج.
 
وخلال الربع الأخير من العام، يتوقع وصول نسبة حركة المرور المباشرة إلى حوالي 60 بالمئة، مقارنة بـ 50 بالمئة في الربع الثالث و55 بالمئة لكامل العام.
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