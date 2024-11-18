صحيفة: ارتفاع حرارة "بلاكويل" من إنفيديا داخل الخوادم

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ذكرت صحيفة "إنفورميشن" أن رقائق الذكاء الاصطناعي الجديدة "بلاكويل" التي تنتجها شركة إنفيديا تواجه مشكلات تتمثل في ارتفاع حرارتها داخل الخوادم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن وحدات معالجة الصور في رقائق بلاكويل ترتفع حرارتها عند توصيلها معا في رفوف الخادم المصممة لاستيعاب ما يصل إلى 72 رقاقة.

وقال موظفون من إنفيديا وعملاء وموردون إن الشركة طلبت من مورديها تغيير تصميم الرفوف عدة مرات لحل مشكلة ارتفاع حرارة الرقائق.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان لرويترز "تعمل إنفيديا مع كبار مزودي خدمات الحوسبة السحابية في جهد يشمل فريقنا الهندسي".

وكانت إنفيديا كشفت في شهر مارس عن رقائق بلاكويل، وقالت في وقت سابق إنها ستبدأ توزيعها في الربع الثاني قبل أن تواجه بعض التأخيرات، مما تسبب في خسائر محتملة لشركات مثل ميتا بلاتفورمز وجوجل ومايكروسوفت.